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Başsavcılıktan Alihan Kuriş açıklaması: 'Başkası adına kayıtlı hat kullandığı tespit edildi'

Başsavcılıktan Alihan Kuriş açıklaması: 'Başkası adına kayıtlı hat kullandığı tespit edildi'

19.08.2026 15:12:00
Güncellenme:
İHA
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Başsavcılıktan Alihan Kuriş açıklaması: 'Başkası adına kayıtlı hat kullandığı tespit edildi'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in başkası adına kayıtlı hat kullandığının tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, Kuriş hakkında, "Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildi" denildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar cemaatine yönelik "Alihan Kuriş suç örgütü" ismi ile yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni açıklama yayımladı.

Açıklamada, tutuklu cemaat lideri Alihan Kuriş'in başkasına adına kayıtlı bir telefon hattı kullandığı belirtildi.

Hattını kullandığı kişinin ise soruşturma kapsamında yüzde 13,43 hissesine tedbir kararı alınan Göknur Gıda çalışanı A.K. isimli şahıs olduğu kaydedildi.

"GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNDU"

Açıklama şu şekilde:

"Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüt lideri Alihan Kuriş’in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı, yüzde 13,43 hissesi için tedbir kararı alınan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı A.K. isimli bir şahıs adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ve emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildi."

İlgili Konular: #Süleymancılar #ALihan Kuriş

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