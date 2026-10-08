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Başsavcılıktan ‘fon paylaşımları’ açıklaması: 'Gerekli işlemler başlatılacaktır'

Başsavcılıktan ‘fon paylaşımları’ açıklaması: 'Gerekli işlemler başlatılacaktır'

8.10.2026 10:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Başsavcılıktan ‘fon paylaşımları’ açıklaması: 'Gerekli işlemler başlatılacaktır'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya ve dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan iddiaların paylaşıldığını belirterek açıklama yaptı. Başsavcılık, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında değerlendirilecek paylaşımları yapanlar hakkında resen adli işlem uygulanacağını duyurdu.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunun gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve ilgili diğer kurumlardan temin edilen bilgi, belge ve raporların titizlikle incelenmeye devam edildiği belirtildi.

“GERÇEĞİ YANSITMAYAN İDDİALAR PAYLAŞILIYOR”

Başsavcılık, sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan iddiaların ve kişi ile kurumları hedef alan dezenformasyon niteliğindeki paylaşımların yapıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bununla birlikte, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan birtakım iddiaların, kişi ve kurumlar ile ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir.”

“RESEN GEREKLİ ADLİ İŞLEMLER TESİS EDİLECEKTİR”

Başsavcılık, gerçeğe aykırı bilgilerin yayılması halinde Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında işlem yapılacağını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesinde düzenlenen ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu kapsamında değerlendirilecek olup, bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir.”

İlgili Konular: #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #fon soruşturması

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