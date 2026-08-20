Başsavcılıktan 'Kuytul' soruşturmasına açıklama: 'Arama görüntüleri söz konusu soruşturmaya ait'

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilmişti. Adli makamlardan edinilen bilgiler doğrultusunda, yapılanmanın yöneticilerinden Semra Kuytul'un "Tetikçi ve iftiracı medya bizim evimizden çok miktarda para ve altın çıkmış gibi algı yapmak için bizim evimize ait olmayan görüntüleri edit yapmış" şeklindeki ifadelerin ve bazı sosyal medya hesaplarındaki "Görüntüler, Eskişehir’de gerçekleştirilen başka bir operasyona ait. Alparslan Kuytul’a yönelik bir iftira" iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Paylaşımlara konu görüntülerin, Eskişehir’de gerçekleştirilen başka bir operasyona değil; Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alparslan Kuytul Suç Örgütü soruşturması kapsamında yapılan arama işlemlerinden birine ait olduğunu öğrenildi.

Dövizler dahil toplam yaklaşık 3 milyon 900 bin lira tutarındaki paranın, Alparslan Kuytul’un ikametinde değil; soruşturma kapsamında yapılanmanın internet ve sosyal medya sorumlusu Muhammet Yasin Birer’in ikametinde gerçekleştirilen aramada ele geçirildiği belirtildi.

ARAMA TUTANAĞI VE GÖRÜNTÜLER DOSYADA YER ALIYOR

Paranın ele geçirildiği adres, miktarı ve arama işleminin detayları adli arama tutanaklarıyla kayıt altına alındığı, aramaya ilişkin görüntülerin de soruşturma dosyasında bulunduğu ifade edildi.

"Görüntülerin Eskişehir’deki başka bir operasyondan alındığı" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, paranın Alparslan Kuytul’un evinde ele geçirildiği yönünde bir tespit de bulunmadığının altı çizildi.

Soruşturma kapsamında elde edilen tüm delillerin adli makamlarca değerlendirildiğini ve çalışmaların çok yönlü sürdürüldüğü vurgulandı.