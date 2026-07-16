Batı Trakya'da sekiz Türk azınlık ilkokulu kapatılıyor

Yunanistan Resmi Gazetesi'nden yayımlanan karar göre Dedeağaç ilindeki Dimetoka, İskeceçe ilindeki Beyköy ile Rodop ilindeki Üntren, Delinasköy, Omurluköy, Çepelli ve Hebilköy Türk ilkokullarında gelecek yıl eğitim verilmeyecek. Karara tepki gösteren Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, ''Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim özerkliğimiz kâğıt üzerinde var görülse de uygulamada her yıl biraz daha boşaltılıyor. Bu eğitim özerkliğimizi adım adım ortadan kaldırmayı planlayan sistematik bir politikanın sonucudur'' dedi.