Yunanistan Resmi Gazetesi'nden yayımlanan karar göre Dedeağaç ilindeki Dimetoka, İskeceçe ilindeki Beyköy ile Rodop ilindeki Üntren, Delinasköy, Omurluköy, Çepelli ve Hebilköy Türk ilkokullarında gelecek yıl eğitim verilmeyecek. Karara tepki gösteren Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habipoğlu, ''Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim özerkliğimiz kâğıt üzerinde var görülse de uygulamada her yıl biraz daha boşaltılıyor. Bu eğitim özerkliğimizi adım adım ortadan kaldırmayı planlayan sistematik bir politikanın sonucudur'' dedi.
Batı Trakya'da sekiz Türk azınlık ilkokulu kapatılıyor
Yunanistan'ın, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Batı Trakya'da azınlık ilkokulunun ''öğrenci azlığı'' gerekçesiyle kapatılmasına karar verdiği bildirildi.
16.07.2026 18:12:00
Güncellenme:
cumhuriyet
Yunanistan'ın, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Batı Trakya'da azınlık ilkokulunun ''öğrenci azlığı'' gerekçesiyle kapatılmasına karar verdiği bildirildi.
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