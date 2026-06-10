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Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at hayatını kaybetti

Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at hayatını kaybetti

10.06.2026 00:12:00
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Batman’da at çiftliğinde yangın: 3 at hayatını kaybetti

Batman’da bir at çiftliğinde çıkan yangında atların bulunduğu iki bölüm yandı. Yangında 3 at hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Yangın, Batman merkeze bağlı Doluca köyü mevkiinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, atların bulunduğu iki bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çiftlik sahipleri durumu Batman Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında çiftlikte bulunan 3 at hayatını kaybederken, bölümlerde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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