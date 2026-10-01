Batman'da balkon yıkarken akıma kapılan kadın öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi.

Evinin balkonunu yıkayan Nezahat Yavuz, elektrik akımına kapıldı. Yavuz’u yaralı halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nezahat Yavuz, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nezahat Yavuz’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.