Batman'da kaçak kazı operasyonu: Mağarada suçüstü yakalandılar

Batman’ın Beşiri ilçesinde, tarihi eser aramak amacıyla bir mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 6 Eylül’de öğle saatlerinde Beşiri ilçesine bağlı Yeşiloba köyü yakınlarında meydana geldi. Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yürüttükleri önleyici kolluk devriyesi sırasında, köyün kuzeybatı yamaçlarındaki bir mağaradan şüphelendi.



Mağara ve çevresinde inceleme yapan ekipler, iş makineleri ve elektrikli aletlerle kaçak kazı yapıldığını belirledi. Mağarada kazı yapan B.Ö. (50), S.B. (53), K.A. (38) ve Ş.B. (34), jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Mağarada yapılan aramada, kazıda kullanıldığı belirlenen jeneratör, 2 hilti ile bunların uçlarına takılı murç ve keskiler, spiral ve yedek bıçağı, çekiç ve yedek keski, el murcu, levye, kazma ve kürekler ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.