Batman'da spor salonunda yangın: Ölü sayısı 3'e yükseldi!

Batman'da Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunda, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ekipler tarafından binadan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan Vali Ekrem Canalp, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

YARALILARDAN 2’Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Batman'da, merkez Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, yaralı 12 kişiden 2’sinin hayatını kaybettiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Bugün saat 16.20 sıralarında ilimiz Gültepe Mahallesi'nde bulunan özel bir spor salonunun sauna kısmında çıktığı değerlendirilen yangına Batman Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve UMKE ekiplerince anında müdahale edilmiştir. Olayın ilk anından itibaren Valimiz Sayın Ekrem Canalp, yangın bölgesinde yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmiştir. Yoğun duman nedeniyle özel teçhizat ve ekipmanlarla spor salonuna giren ekiplerimiz, dumandan etkilenen 12 vatandaşımızı kurtararak ilimizdeki hastanelere sevk etmiştir. İtfaiye ekiplerince yapılan 4 detaylı tarama sonucunda bina içerisinde başka bir vatandaşımızın bulunmadığı tespit edilmiştir. Hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan 2’si yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Tedavisi süren 1 vatandaşımızın durumu ağır olup, 9 vatandaşımızın sağlık durumu ise stabildir. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan incelemeler ile olayla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir.”

YARALILARDAN 9’U TABURCU EDİLDİ

Batman Valisi Ekrem Canalp, Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunda çıkan yangında yaralananları, tedavi gördükleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Vali Canalp’a Cumhuriyet Başsavcısı Barış Arıduru ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Feyat Tunç eşlik etti. Yangında dumandan etkilenen 10 kişiden 9’u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gülsüm T.’nin (27) ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Vali Canalp, ayrıca yangında hayatını kaybeden Şanziment Sarıoğlu ve Emine Yani’nin ailelerini de ziyaret ederek başsağlığı ve sabır diledi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Batman’da bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 2 kişinin, Şaziment Sarıgül (44) ve Emine Yani (42) olduğu belirlendi. Sarıgül ve Yani’nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi’nde görev yaptığı öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

ARALARINDA MEHMET ŞİMŞEK'İN YEĞENİ DE VAR

Öte yandan olayda ölen 42 yaşındaki Emine Yani'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de yeğeni olduğu, evli ve 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde bir spor salonunda çıkan yangında ağır yaralanan 2 çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (27), tedavi gördüğü Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tunç’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Böylece yangında ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.