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Batman’da vahşet! Annesini öldürüp cansız bedenini çöp konteynerine attı

Batman’da vahşet! Annesini öldürüp cansız bedenini çöp konteynerine attı

29.08.2026 19:16:00
Güncellenme:
DHA
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Batman’da vahşet! Annesini öldürüp cansız bedenini çöp konteynerine attı

Batman’da eşi tarafından çöp konteynerinde cansız bedeni bulunan 55 yaşındaki Seve Cihangir’in 30 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayın ardından emniyete giden 30 yaşındaki oğlu H.C., annesini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.
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Batman’ın Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta S.C., evinin avlusundaki çöp konteynerinde eşi Seve Cihangir’in bıçaklanmış halde cansız bedenini buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Yapılan ilk kontrolde Cihangir’in bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Cihangir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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TESLİM OLDU

Olayın ardından Seve Cihangir’in oğlu H.C., Batman Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü belirterek teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine H.C. polis ekiplerince gözaltına alındı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

H.C.’nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülürken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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