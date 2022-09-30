Batman'da asfalt yüklü tanker devrildi: 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen asfalt yüklü tankerdeki 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

DHA
30 Eylül 2022 Cuma, 11:29
Batman'da asfalt yüklü tanker devrildi: 2 yaralı
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Gercüş ilçesi Ayrancı rampasında, 29 Eylül Perşembe gece saatlerinde; sürücüsü Metin Öden’in (59) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 73 AAE 564 plakalı asfalt yüklü tanker, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tankerde bulunan asfaltın büyük bölümü yola dökülürken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Metin Öden ile yanında bulunan Kadir Tokay (48) yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yola dökülen asfalt itfaiye ekiplerince temizlendi.


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