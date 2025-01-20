Batman'da dehşet! Tüfekle 'oynayan' 12 yaşındaki çocuk annesini vurdu, kadın hayatını kaybetti!
Batman'ın Kozluk ilçesinde, tüfekle oynayan 12 yaşındaki erkek çocuk, kazara annesini vurdu. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İlçeye bağlı Gürpınar köyünün Ulucanlar mezrasında yaşayan B.C.A, yatak odasında bulunan av tüfeği ile oynadığı esnada kazara namaz kılan annesi Gülcan A'yı (29) yaraladı.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan anne, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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