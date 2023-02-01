Batman'da otomobil, kayaya çarptı: 2 yaralı
Batman’da, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilde sürücü Erdem İnal (58) ile yanındaki Rıfat İnal (68) yaralandı.
Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi yolunda, saat 11.00 sıralarında, Mardin’in Midyat ilçesi yönüne giden Erdem İnal'ın kullandığı 47 LE 368 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.
DURUMU AĞIR
Kazada sürücü İnal ile yanında bulunan Rıfat İnal (68), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hayati tehlikesi bulunan Rıfat İnal, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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