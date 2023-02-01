Batman'da otomobil, kayaya çarptı: 2 yaralı

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 14:52

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 14:52

Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi yolunda, saat 11.00 sıralarında, Mardin’in Midyat ilçesi yönüne giden Erdem İnal'ın kullandığı 47 LE 368 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı.

DURUMU AĞIR

Kazada sürücü İnal ile yanında bulunan Rıfat İnal (68), yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Rıfat İnal, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.