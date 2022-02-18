Batman'da şüpheli olay: Bir araçta iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Batman'da bir otomobilde iki kişi, silahla vurulmuş halde bulundu. 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA/İHA
18 Şubat 2022 Cuma, 14:02
Batman'da şüpheli olay: Bir araçta iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu
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Batman çevre yolunda bir otomobilde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, silahla vurulmuş halde bulunan Ramazan Y'nin (29) olay yerinde hayatını kaybettiği, Nurullah K'nin de (30) ağır yaralı olduğu belirlendi.

Nurullah K. 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlk incelemede aracın gece 02.30 sıralarında çevre yoluna giriş yaptığı tespit edildi. Araçtaki aramada, 6 boş kovan ve bir tabanca bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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