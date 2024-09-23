Batman'da şüpheli ölüm: Cam silerken 7’nci kattan düşüp hayatını kaybetti

Batman’da 7’nci kattaki evinde balkon camını silerken dengesini kaybedip düştüğü iddia edilen Pelda Üzel (30), hayatını kaybetti.

Batman'da şüpheli ölüm: Cam silerken 7’nci kattan düşüp hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:14

Gültepe Mahallesi’nde, öğle saatlerinde oturduğu apartmanın 7'nci katındaki evinin balkon camlarını temizleyen Pelda Üzel, iddiaya göre dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Üzel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Pelda Üzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Üzel’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #batman

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