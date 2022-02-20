Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendi.
Batman’da bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında 2’si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendiği belirlendi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından zehirlenen vatandaşlar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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