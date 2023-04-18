Batman'da yol çalışması sırasında aracın çarptığı işçi öldü

Batman'da yol çalışması sırasında aracın çarptığı işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 18.04.2023 - 12:49
Batman'da yol çalışması sırasında aracın çarptığı işçi öldü
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Batman-Üçyol bölünmüş yolun 13. kilometresinde karayollarına bağlı ekiplerin çalışması sırasında yol güvenliğini sağlayan 24 yaşındaki İlyas Ekmiş'e, M.Ç. (49) yönetimindeki pikap çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ekmiş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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