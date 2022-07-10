Batuhan Çolak'a 'iyi hal' indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası

10 Temmuz 2022 Pazar, 14:58

Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ofisine gittiği avukat B.K.'ye yönelik 'basit cinsel saldırı' suçundan yargılandığı dava tamamlandı.

Bakırköy 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Batuhan Çolak’a ‘sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indirdi.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; mahkeme, cezanın 2 yılın altında olması ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi.