Batuhan Çolak'a 'iyi hal' indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası

Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, 'basit cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
10 Temmuz 2022 Pazar, 14:58
Batuhan Çolak'a 'iyi hal' indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası
Abone Ol google-news

Aykırı Haber Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın, İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ofisine gittiği avukat B.K.'ye yönelik 'basit cinsel saldırı' suçundan yargılandığı dava tamamlandı.

Bakırköy 30’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, Batuhan Çolak’a ‘sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl hapis cezası veren mahkeme, ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indirdi.

Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre; mahkeme, cezanın 2 yılın altında olması ve sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle cezayı erteledi. 


Batuhan Çolak Aykırı Haber basit cinsel saldırı
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler