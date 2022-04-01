Batur: Aydınlık Türkiye’yi birlikte kuracağız

01 Nisan 2022 Cuma, 06:46

Abdül Batur, İzmir’in kalbi Konak’ta “Birlikte Konak” diyerek yola çıktıklarını ve kapsayıcı ve çözüm üreten bir hizmet anlayışıyla çalıştıkları ifade ederek “Altyapıdan kültür-sanata, sosyal yardımlardan sağlıklı yaşam alanları inşa etmeye kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. Görmezden gelen değil, kucaklayan, sorun yaratan değil, sorun çözen, kavga eden değil, iyi geçinen bir anlayışla çalıştık. Güzelliklere güzellik katmak için birlik ve beraberliği ön planda tuttuk” diye konuştu.

Başkan Batur, sunumunun devamında Konak’ın kentsel dönüşümü ile Konak Engelsiz Yaşam Köyü başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında açılan sosyal tesis, spor tesisi, semt merkezi, çocuklara ve gençlere yönelik destek merkezi, Roman vatandaşlara yönelik mahallelerinde açılan kültür merkezi, kadınlara yönelik sosyal politikalar merkezi, bilim merkezi gibi fark yaratan yatırımları ve tarihi restorasyon çalışmalarını tek tek anlattı.

Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023 yılı kavgaların son bulup huzurun arttığı, üretimin çoğalarak işsizliğin azaldığı, güçlü bir Türkiye’nin elbirliğiyle inşa edildiği aydınlık yılların başlangıcı olacak.”