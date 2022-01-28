Batur: Gültepe planlarında zaman kaybı oldu

28 Ocak 2022 Cuma, 07:09

Gültepe imar planlarıyla ilgili durdurma kararının bölge için zaman kaybına sebep olduğunu söyleyen Batur, bu dönem Gültepe ya da Beştepeler olsun, kentsel dönüşümün başlamasını istediklerini belirterek “En azından bu dönem, iki bölgeden birinde dönüşüme başlamak istiyoruz. Başlamak, işin yarısıdır” dedi.

Kentsel dönüşümün yapılacağı bölgelerde sosyal hayatı zenginleştiren yatırımlara öncelik verdiklerini anlatan Başkan Batur, sosyal tesis ve merkezlerin sayısını artırdıklarını ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konak’ta dönüşüm birinci önceliğimizdi. Dönüşüm yapılan mahallelerde, kentin merkezinde ne varsa aynısı orada da olsun diye bir duruşumuz vardı. Bu duruşa uygun olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm yaptığımız Gültepe ve Toros bölgesinde bir sosyal tesis alanını tamamladık. İçinde nikâh salonu, düğün salonu, kadınlara yönelik semt merkezleri, okulöncesi eğitim, spor çalışmalarının yapılacağı alanların olduğu kompleksimizi bitirdik. Gültepe Spor tesislerimiz de tamamlandı. 1. Kadriye Mahallesinde de Beştepeler bölgesinin ihtiyacını karşılayacak sosyal tesisimizin kaba inşaatı tamamlandı. Aynı Toros’taki gibi semt merkeziyle, pazaryeriyle, nikâh salonuyla, amfi tiyatrosuyla bölgenin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bir tesis olacak.”

Batur, Yenişehir ve Hilal’de Roman Kültür Merkezi ve Gençlik Destek Merkezi’nin tarihi binalarında hizmete başladığını, Kemer İstasyonu’nun hangar binasının ise Mimarlık Müzesi olarak kente kazandırılacağını söyledi. Basmane’de Kıllıoğlu Hamamı ve Silahhane binasındaki çalışmaların sürdüğünü, Kestelli’deki Yemişçizade Konağı’nın ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte yaptıkları protokolle Cumhuriyet’in 100. yılında İzmir’e yakışır bir şekilde kurtuluşumuzun 100. Yılı Anı Evi olarak kapılarını açacağını be lirtti. İkiçeşmelik’te tarihi İstiklal Okulu’nun Yenilikçi Öğrenme Merkezi olarak çocukların kullanımına açıldığını da anlattı.