Batur: Kaybeden Gültepe oluyor

05 Kasım 2021 Cuma, 06:20

50 yıldır kimsenin cesaret edemediği planları, ellerini hiç tereddüt etmeden taşın altına koyarak gerçekleştirmek için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Batur şöyle konuştu:

“Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önceliği Gültepe’ye verdik. Planlar bizim ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nden oybirliğiyle geçti. Daha sonra askı müddetleri ve itirazların kabulü veya reddi ile planlarımız askıdan indi. Bu arada Şehir Plancıları Odası, itirazın son günü olan 59’uncu gün planlarımıza bazı gerekçelerle itiraz etti. Ciddi bir emek ve uğraşlarla hazırladığımız, Gültepe’nin makûs talihini ortadan kaldıracak, bir kentin temelini oluşturacak imar planları için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Demokratik hukuk devletinde olduğumuza göre mahkeme kararlarına saygılıyız” diye konuştu.. Kentsel dönüşümden vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Başkan Batur, zaman kaybedildiğini dile getirdi. Abdül Batur sözlerine şöyle devam etti: “Vazgeçmek yok. Sadece zaman kaybediyoruz. Kentin de bu konularda vakit kaybetmeye tahammülü yok. Ama bu kent için bir şey yapmak, bir şey üretmek, kentin o bölgesinin kent gibi olmasını sağlamak, orada yaşayan insanların insanca yaşamalarını sağlamak için biz elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya çalışacağız. Hukuk ne diyorsa biz onu belediye olarak uygularız. Şu anda kaybedilen Gültepe halkı oluyor. Hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Kimse bu konuda bizi vazgeçiremez. Bizim duruşumuz belli. Gerekçeli karar önümüze geldiğinde ona göre değiştirerek yeniden planlamaya devam edeceğiz.”