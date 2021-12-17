Batur: Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm

17 Aralık 2021 Cuma, 06:42

Esnafın sorunlarının dile geldiği buluşmada, Gültepe’de yapılacak kentsel dönüşümünün esnafa da iyi geleceği, yenilenmiş, daha sağlıklı ve dayanıklı yapılarda sahip işyerlerine kavuşacak olan esnafın fiziki problemlerinin çoğunun dönüşümle çözüleceği vurgulandı.

Esnafın yaşadığı problemlerin çoğunun kentsel dönüşümün uygulanmasıyla ortadan kalkacağını ifade eden Başkan Batur, Narlıdere’de gerçekleştirdikleri dönüşümü örnek gösterdi. Kentsel dönüşümün vatandaşlarla beraber yapılacağını ve yerinde dönüşüm sayesinde esnafıyla, ailesiyle herkesin aynı mahallede kalacağını vurgulayan Başkan Batur şöyle konuştu:

“Birlikte Konak, anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Kentsel dönüşümün yerinde dönüşüm olacağını her yerde söylüyoruz. Bizim bu sınırlar içerisinde ayrı bir boş, rezerv alanımız yok. Binaları yapalım, insanları buraya taşıyalım diye bir şey yok. Biz bu bölgede ada ada dönüşümü sağlayacağız. Biz bu işi yapacağız. Heyecanımız var. Narlıdere’de yaptık, burada da yapacağız. Vatandaşın içinde olmadığı bir kentsel dönüşüm başarılı olamaz. Biz bu işi birlikte, vatandaşlarımızla beraber yapacağız.”