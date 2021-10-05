Batur: Üreten kadının gücü, kooperatifle daha da çoğalacak

05 Ekim 2021 Salı, 11:13

Kooperatifçi kadınları ziyaret eden Başkan Batur, “Kadın Kooperatifinin çok güzel işler yapacağına ve kadın dayanışmasını güçlendireceğine güvenimiz tam. Bu mücadelede bizler de Konak Belediyesi olarak her zaman kadınların yanındayız” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi Başkanı Nesrin İlkutlav ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Alsancak Sevgi Yolu’ndaki Konak Kadın Kooperatifi satış stantlarını ziyaret etti.

Nostaljik vagon formlarıyla dikkat çeken stantlarda kooperatifçi kadınlarla buluşan Başkan Batur, “Her zaman, kadınların hayatın her alanında görünür olması, üretime katılması, emeklerinin değer kazanması gerektiğini söylüyoruz. Bu söylemlerimizi sadece sözde bırakmadık ve kadınların bir araya gelebilmesi, birlikte üretebilmesi için önce semt merkezlerimizi çoğalttık, sonra da Kadın Kooperatifinin kurulması için harekete geçtik. Kadınların, sosyal hayatta ve üretimde var olmaları, kendi ayaklarının üzerinde durmaları, emeklerinin değerlenerek ekonomik anlamda katkı sağlaması çok önemli. Kooperatifin kuruluşu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde resmen tamamlandı ve böyle anlamlı bir günde bizlere onur verdi. Kadın Kooperatifinin çok güzel işler yapacağına ve kadın dayanışmasını güçlendireceğine güvenimiz tam. Bu mücadelede bizler de Konak Belediyesi olarak her zaman kadınların yanındayız. Üreten kadının gücü, kooperatifimizle daha da çoğalacak” diye konuştu.

SAYILARI ARTACAK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde faaliyete geçen Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi, Sevgi Yolu’nda yer alan vagon şeklindeki iki satış standında kooperatifçi kadınların emeğini ekonomik değere çeviriyor. Vagonların birinde tasarım takılar, tığ ve örgü işleri satışı yapılırken diğerinde de gıda ürünleri satılıyor. Elde edilen gelir kooperatifçi kadınların aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kadınların emeğinin değerlendiği satış stantlarının ilçe genelinde yaygınlaştırması planlanırken Konak Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifi, ilerleyen süreçte yeni projelerle de kadının gücünü çoğaltacak. Kooperatifçi kadınların katılacağı yaşlı, hasta ve engelli bakım kurslarının ardından Konak Kadın Kooperatifi hizmet sektöründe de yer alacak.