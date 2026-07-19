Bayburt Barosu, ‘Akran Zorbalığı Kanun’ çalışmasını Adalet Bakanlığı ve TBMM’ye iletti: Akran zorbalığının TCK’ye girmesi öngörülüyor

Bayburt Barosu, “Akran Zorbalığı Kanunu” çalışmasını Adalet Bakanlığı Adli Destek Mağdur Hizmetleri, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na iletti. Gazetemize çalışmayla ilgili bilgi veren Bayburt Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Av. Melih Kaya; “Köklü bir sistem değişikliği hazırladık. Çocuklara müebbet verilmesine karşıyız. Hükümete ise illa bunu yapacaksanız usulüne uygun yapın diye çağrıda bulunuyoruz. Çocuk hukuku yanında ‘çocuklar arası ceza hukuku’ kavramının hukuk sistemine girmesini ifade ediyoruz. Almanya’da ‘Gençlik Ceza Kanunu’ var. Fransa’da da akran zorbalığı yaptırımı mevcut” dedi.

‘ÇOCUKLAR ARASI CEZA HUKUKU’

Çalışma kapsamında baro; “Türk Ceza Kanunu” (TCK) ile “Çocuk Koruma Kanunu”ndaki (ÇKK) ya yetişkin bireyin çocuğa yönelik davranışları ya da çocuğun yetişkine yönelik davranışı anlayışı yerine “çocuklar arası ceza hukuku” anlayışını öneriyor. Buna göre bir çocuğun başka bir çocuğa yönelik zorbalamak amacıyla üstünlük kurarak diğer çocuğun yaşam ve beden bütünlüğünü ihlal ettiğinde “Akran Zorbalığı” suçunu işlemiş olacak.

KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Bununla birlikte; ceza hukukunda özel gereksinimli çocukların açıkca karşılık bulması hedefleniyor. Böylece; tehlikeye açık olan kaynaştırma öğrencileri de özel korunan çocuk kavramına girebilecek. Düzenlemede; suça sürüklenen çocuğun soruşturma başlamadan önce kendi isteği ile olayın niteliğini ve olaya karışan çocukları kendi isteği ile bildirdiğinde ceza indirimi sağlanması öngörülüyor.

‘ŞİKAYET VE İHBAR HAKKININ ENGELLENMESİ’ SUÇU

Bunun yanı sıra düzenleme kapsamında mağdur çocuğa eziyet niteliğinde ağır akran zorbalığı uygulanması durumunda artık nitelikli hal kapsamında alınırken; ceza yargısına giren çocuğun tekrar suça karışmasını engellemek amacıyla kırılgan gruba alınıp koruma güvenlik tedbirleri alınabilecek. Ayrıca; düzenlemede okullarda işlenen suçların denetim ve tespitine ilişkin eğitim kurumlarında ihbar sistemi geliştirilmesiyle “Anayasal Eğitim Hakkı” kapsamında eğitim ortamlarında işlenen suç olarak yeni başlık oluşturuluyor. Bununla birlikte düzenleme kapsamında TCK’ye “Şikayet ve İhbar Hakkının Engellenmesi” yeni bir suç tipi olarak ekleniyor.