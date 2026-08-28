Bayburt-Gümüşhane Havalimanı şantiyesinde iş cinayeti: 23 yaşındaki işçi kurtarılamadı

Köse ilçesine bağlı Örenşar köyündeki Bayburt-Gümüşhane Havalimanı'nda bir iş cinayeti meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, terminal binasında çalışma yapan Enes Tunç (23), henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten zemine düştü.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunç, ambulansla Köse Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tunç, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, hayatını kaybeden Tunç'un cenazesi, Salyazı köyünde öğle namazına müteakip toprağa verilecek.