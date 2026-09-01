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Bayındır’da 48 yaşındaki manav ölü bulundu

Bayındır’da 48 yaşındaki manav ölü bulundu

1.09.2026 22:12:00
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İHA
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Bayındır’da 48 yaşındaki manav ölü bulundu

İzmir’in Bayındır ilçesinde uzun süredir manavlık yaptığı öğrenilen 48 yaşındaki Süleyman M., zeytin ağacında asılı halde bulundu. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İzmir’in Bayındır ilçesinde manavlık yapan 48 yaşındaki şahıs ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Öğretmenevi Işıkları mevkiinde uzun süredir manavlık yaptığı öğrenilen Süleyman M. (48), Hacı İbrahim Mahallesi’nde bir zeytin ağacında asılı halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman M.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede inceleme ve çalışma gerçekleştirdi. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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