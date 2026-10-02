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Bayrak provokasyonunun altından kendisi çıktı: 'Vatan hainleri' diyerek paylaşım yaptı

Bayrak provokasyonunun altından kendisi çıktı: 'Vatan hainleri' diyerek paylaşım yaptı

2.10.2026 13:19:00
Güncellenme:
DHA
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Bayrak provokasyonunun altından kendisi çıktı: 'Vatan hainleri' diyerek paylaşım yaptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Türk bayrağını çöp konteynerine atıp, "Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar" şeklinde paylaşım yapan Y.T. gözaltına alındı.
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Çerkezköy'de sosyal medyada 'Türk bayrağı çöpe atıldı' paylaşımı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmada, bayrakları çöp konteynerine atan kişinin ilçede el arabası ile atık toplayan Y.T. olduğu tespit edildi. Y.T.’nin çöpteki bayrakları cep telefonu kamerası ile çekip, sosyal medyada paylaştığı ve basın kuruluşlarına gönderdiği belirlendi.

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Y.T.'nin, “Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar” diyerek çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaştığı tespit edildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Y.T.’nin, 'Kasten yaralama' ve 'Narkotik madde kullanımı' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından adliyeye sevk edilen Y.T., görüntü alan gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

İlgili Konular: #tekirdağ #Türk bayrağı

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