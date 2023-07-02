Bayram dönüş trafiğinde 7 araç birbirine girdi
TEM Otoyolu Bolu geçişinde 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Olay nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaza, TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki 2’nci viyadük mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 7 araç zincirleme kazaya karıştı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişinin tedavisi ambulansta yapıldı. Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu.
E kipler kontrollü şekilde trafik akışını sağladı.Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılıyor.
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