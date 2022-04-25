Bayram ikramiyesi hakkında merak edilen tüm ayrıntılar
Bayram ikramiyesi alacaklar, bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağını merak etmeye ve ikramiyelerin ne kadar olacağını araştırmaya başladı . Peki kimlere bayram ikramiyesi veriliyor, şartlar neler?
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yaklaşık 12 milyon emeklinin 2022 yılı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 27-29 Nisan’da hesaplara yatırılacağı açıklandı. 4/a’lı işçi emeklileri için ödeme günleri 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan; 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan; 4/b’li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan; 4/c’li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı aylıklarının 29 Nisan’da ödeneceği kaydedildi.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliye bayramda ödenecek ikramiyenin 1100 TL olarak belirlendiğini açıkladı.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
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