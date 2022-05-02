Bayramda aile ziyareti tartışması faciayla sonuçlandı
Samsun'da bayramda aile ziyareti meselesi yüzünden eşiyle tartışan 2 çocuk annesi genç kadın hayatına son verdi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi A.A. (30) ile eşi Y.A. (42) arasında sabah saatlerinde bayramda aile ziyareti konusundan tartışma çıktı.
KENDİNİ TABANCAYLA VURDU
Aile fertleri öğleden sonra evlerinden dışarı gezmeye gitmek için hazırlık yaptığı sırada giyinmek için yatak odasına giden A.A. burada kendini tabancayla karnından vurdu. Silah sesi üzerine balkondan yatak odasına koşan Y.A. eşini kanlar içinde bularak 112’yi arayıp yardım istedi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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