Bayramlaşmaya gittikleri akrabalarını evde ölü buldular
Diyarbakır’da yalnız yaşayan Kasım Dizman (45), bayramlaşmak için evine giden yakınları tarafından evinde ölü bulundu.
Olay, dün akşam Bağlar ilçesinde meydana geldi. Akrabaları, yalnız yaşayan Kasım Dizman ile bayramlaşmak için evine gitti. Yakınları, kapının açılmaması ve telefona cevap vermemesi üzerine çilingirle Dizman'ın evine girdi. Dizman'ı yerde hareketsiz yatarken gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Dizman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dizman'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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