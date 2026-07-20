Bayrampaşa'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu

Olay, sabah saatlerinde Kocatepe Mahallesi'nde bulunan Cumartesi Kapalı Pazar yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde bulunanlar yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, yerde yatan erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.