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Bayrampaşa'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu

Bayrampaşa'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu

20.07.2026 12:01:00
Güncellenme:
DHA
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Bayrampaşa'da pazar yerinde erkek cesedi bulundu

Bayrampaşa'da kapalı pazar yerindeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontollerde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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Olay, sabah saatlerinde Kocatepe Mahallesi'nde bulunan Cumartesi Kapalı Pazar yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, pazar yerinde bulunanlar yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde, yerde yatan erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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