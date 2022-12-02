Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda aynı noktada 2  zincirleme kaza: 2 yaralı

02 Aralık 2022 Cuma, 07:07

TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde ilk zincirleme trafik kazası, saat 00.30 sıralarında seyir halindeki bir motosiklet ile 2 otomobil arasında meydana geldi.

Kaza nedeniyle ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İKİNCİ ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Kısa bir süre sonra ilk kazanın hemen gerisinde aynı yönde 3 otomobilin karıştığı ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. İkinci kaza nedeniyle, bir otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri tekrar kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Ekiplerin, kazaya karışan araçlarda incelemelerinin ardından, kazaya karışan 1 motosiklet ile 5 otomobil çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tüm şeritleri araç geçişine açtı.

'YAVAŞLADIĞIMIZ HALDE ARABA BİZE VURDU'

İkinci zincirleme trafik kazasına karışan taksi şoförü Mehmet Aslan, "Biz normal seyrediyorduk buradan. Bizden önce burada kaza olmuş. Bizde burada yavaşladığımız halde bir araba geldi bize vurmasıyla ben ters dönerek başka bir araca vurdum. Bende yolcu yok diğer arkadaş yaralandı" dedi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.