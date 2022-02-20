Bayrampaşa'da akılalmaz görüntü: Motosikletle koltuk taşıdı
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi motosikletiyle koltuk taşıdı. Yaşanan o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa'da yaşandı.
Çekilen görüntülerde motosikletli bir kişi, motosikletine yüklediği koltukla ilerlemeye çalıştı.
Kısa bir süre giden motosiklet sürücüsü daha sonra dengesini kaybederek düştü.
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