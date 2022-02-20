Bayrampaşa'da akılalmaz görüntü: Motosikletle koltuk taşıdı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir kişi motosikletiyle koltuk taşıdı. Yaşanan o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)
20 Şubat 2022 Pazar, 10:06
Bayrampaşa'da akılalmaz görüntü: Motosikletle koltuk taşıdı
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Olay, dün akşam saatlerinde Bayrampaşa'da yaşandı.

Çekilen görüntülerde motosikletli bir kişi, motosikletine yüklediği koltukla ilerlemeye çalıştı.

Kısa bir süre giden motosiklet sürücüsü daha sonra dengesini kaybederek düştü.


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