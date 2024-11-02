Bayrampaşa'da 'kayınpeder' dehşeti kamerada: Önce damadını öldürdü, sonra intihar etti!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 14:31

Güncelleme: 02.11.2024 - 14:36

Dehşete düşüren olay, dün saat 11.00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Megacenter Kuru Gıda Hali içerisinde dükkan sahibi olan Ekrem Girgin (50), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Arbin Timur’u (32) konuşmak için gece saatlerinde işletmeye çağırdı.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Konuşma sırasında tartışma çıkınca silahını çeken Girgin, önce damadını vurarak öldürdü. Girgin daha sonra aynı silahı ateşleyerek intihar etti. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.