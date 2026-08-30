Bazı bölümler tercih edilmiyor: Öğrenciler fen bilgisi ve bazı mühendisliklere mesafeli

2026 Yükseköğretim Kurumları (YKS) yerleştirme sonuçları iki hafta önce açıklandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar sonuçlara ilişkin, “Devlet üniversitelerimizde doluluk tarihi bir seviyeye ulaştı, neredeyse boş kontenjan kalmadı” değerlendirmesini yaptı. Ancak bazı üniversitelerdeki bazı programların kontenjanlarındaki boşluklar dikkatlerden kaçmadı. Tercih edilmemesine karşın ısrarla yine kontenjan açılan bölümlere bu yıl da adayların yerleşmediği ortaya çıktı.

Adayların son yıllarda fen bilgisi öğretmenliği ve bazı mühendislik bölümlerinden uzaklaştığı görüldü.

DOĞU BÖLGESİNDE BAZI MÜHENDİSLİKLER SEÇİLMİYOR

Hakkari Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümüne iki yıldır açılan 10 kişilik kontenjana yerleşen olmuyor. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümüne de 2023 yılından itibaren yerleşen olmadı. Söz konusu yıl ve sonraki yılda bölüme 20 kontenjan açılırken son iki yıldır kontenjanların yarıya indirilmesine karşın yine de bölümü tercih eden kimse olmadı. Kars Kafkas Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümüne ise 2023 yılında 30, 2024’te 20 kontenjan açıldı ama hiç dolmadı. Geçen yıl ve bu yıl kontenjan 10’a düşürülse de yine de bölümü tercih eden olmadı. Bir başka dolmayan mühendislik bölümü ise Şırnak’ta görüldü. 2025 yılında açılan Şırnak Üniversitesi Maden Mühendisliği programına geçen iki yılda da 15 kişilik kontenjan açıldı. Ancak bölüm tercih edilmedi. Bölüme ilişkin Enerji Bakanlığı “Bölgede devam eden enerji çalışmalarına yönelik insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulunmuştu.

FEN BİLGİSİNE ÜLKE ÇAPINDA İLGİSİZLİK

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Fen Bilgisi Öğretmenliği programına 2024 yılında 30 kişilik kontenjan açıldı, kimse yerleşmedi. Geçen yıl ve bu yıl sayı 10’a düşse bile tercih edilmedi. Yine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde 2023 yılında boş kontenjan kalmazken; 2024’te açılan 40, 2025 ve 2026’da açılan 10 kişilik kontenjana bir kişi bile yerleşmedi. Amasya, Aksaray, Bayburt, Düzce, Erzincan, Kırşehir, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat’ta da fen bilgisi öğretmenliği bölümünü tercih eden çıkmadı.

ERZURUM’DA KİMYA VE BİYOLOJİ UNUTULDU

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya Öğretmenliği bölümüne ise 2022’de açılan 20 kişilik kontenjana 10 öğrenci yerleşmiş, 2023 yılında kontenjan 25’e çıkarılsa da 5 öğrenci tarafından tercih edilmişti. 2024 yılında tekrar 20’ye düşürülmesine karşın 1 kişinin yerleştiği programı son 2 yıldır kimse tercih etmedi. Aynı üniversitenin Biyoloji Öğretmenliği bölümü ise 2022,2023,2024,2025 ve 2026 yılında tek bir kişi tarafından bile tercih edilmedi.