Bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

23 Haziran 2022 Perşembe, 16:30

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Sakarya ve Samsun'un batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların yerel kuvvetli, Bartın geneli ile Zonguldak'ın doğusu ve Kastamonu'nun kuzeybatısında yer yer çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Konya'nın güneyi, Karaman, Niğde, Isparta, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Adana'nın kuzey kesimleri, Mersin'in iç kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın güneydoğusunda yarın öğleden sonra ve akşam saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların da yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU KESİMLERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın yarın sabah saatlerinde Bitlis ve Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde, zamanla Mardin'in doğusu, Siirt, Muş, Van, Ağrı çevreleri ile Erzurum'un güneyinde, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, rüzgar, fırtına, heyelan, hortum oluşma riski, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



