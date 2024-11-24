Bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 17:21

Güncelleme: 24.11.2024 - 17:48

Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

NİĞDE

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adana'nın ise Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimaline karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği de eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Soğuk hava ve tipi nedeniyle il genelinde 25.11.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.