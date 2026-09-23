BDDK pazarlık usulü ile araç kiralamış, araçların nasıl olacağını da tek tek sıralamış: Aman ‘ambiyanslı’ olsun!

Sayıştay’ın BDDK’ya yönelik denetim raporunda dikkat çeken bulgular yer aldı. Denetimde, kurum tarafından yapılan araç kiralama hizmet alımı ihalesinde Kamu İhale Yasası’nda belirtilen temel ilkelere aykırı olarak “pazarlık usulü” ihale yöntemine başvurulduğu tespit edildi. Sayıştay, “Kurumun araç kiralama hizmet alımı ihalesini, mevzuatta öngörülen saydamlık, rekabet, eşit muamele ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması ilkeleri doğrultusunda ve bu ilkeleri gözeterek gerçekleştirmesi gerekir” değerlendirmesi yaptı.

‘SUNROOF, AMBİYANS AYDINLATMA’

Sayıştay’ın raporunda BDDK tarafından ihale yoluyla kiralanan hizmet araçlarının temininde ve kiracı olunan hizmet binasının elektrik enerjisi tüketiminde tasarruf tedbirlerine kısmen uyulmadığı tespiti de yer aldı. Araç kiralama hizmet alımına ilişkin yapılan incelemede; “kurumun araç kiralama hizmet alımı ihalesine ait teknik şartnamede araçların model yılının 2025 ve 0 km’de olması gerektiği, araçlarda anahtarsız çalıştırma, otomatik açılabilir sunroof, ambiyans aydınlatma ve katlanabilir ısıtmalı aynalar gibi donanım özelliklerinin olması” gerektiğine yönelik düzenlemelere yer verildiği belirlendi. BDDK ise yanıtında, şu savunmayı yaptı:

“Teknik şartnamede yer verilen donanım özelliklerinin sürüş güvenliği ve kullanım kolaylığı sağladığı, ayrıca hizmette kullanılacak araçlara ilişkin istenilen özelliklerin güncel araç paketlerinde çoğunlukla standart donanım kapsamında yer aldığı, bu nedenle idare açısından ilave bir maliyet oluşturmadığı, ihale sonucunda oluşan araç kiralama bedellerinin her bir araç için ilgili mevzuatta öngörülen araç kasko değerinin aylık yüzde 2’sini aşmadığı, hizmet alımı kapsamında temin edilen araçlarda yerli muhteva oranının yüzde 50’nin üzerinde olmasına özen gösterildiği, öte yandan, 2024/7 sayılı genelgede yeni model araç kullanımının mutlak olarak yasaklanmadığı...”

24 SAAT YANAN IŞIKLAR!

Sayıştay, hizmet binasının aydınlatmalarına ilişkin yapılan inceleme konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kurumda hizmet binası ışıklarının manuel olarak açma kapama düğmesinin olmadığı ve sorumlular tarafından bina yönetimince otomasyon sisteminin henüz devreye alınmadığı ifade edilmiş olup ışıklarının mesai bitiminde kapatılamayarak 24 saat boyunca açık tutulduğu tespit edilmiştir.”

Sayıştay, kurum tarafından kamu kaynaklarının maksadına uygun, etkin ve verimli şekilde kullanılması amacıyla tasarruf tedbirlerine uyulması konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesini istedi.

ATAMALARDA ‘PERFORMANSA’ BAKILMAMIŞ

Denetimde, kurumda bazı daire başkanı ve grup başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda atama şartlarından biri olan performans değerlendirilmesi yapılmadan ilgili kişilerin performans düzeylerinin doğrudan “A” düzeyi veya bunun eşdeğeri seviyede olduğu kabul edilerek atama yapıldığı da tespit edildi.