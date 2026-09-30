Bebeğini çöpe attığı iddia edilen anne için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Samsun’un İlkadım ilçesinde evinde doğurduğu bebeğini çöpe attığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 çocuk annesi Hanım C.’nin davasında savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Eşinden boşandığı belirtilen 42 yaşındaki Hanım C.’nin hamileliğini gizleyerek evinde tek başına doğum yaptığı öne sürüldü.

Doğumun ardından rahatsızlanan kadın, 14 Ekim’de Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne başvurdu. Kontrollerde doğum yaptığının belirlenmesi ve bebeğin yanında olmaması üzerine durum polise bildirildi.

BEBEĞE ULAŞILAMADI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hanım C.’nin ifadeleri doğrultusunda çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonunda arama yaptı. Ancak bebeğe ulaşılamadı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Hanım C., ilk ifadesinde bebeğini evde doğurduğunu, bir süre sonra öldüğünü fark ederek poşete koyup çöpe attığını söyledi. Savcılık ifadesinde ise bebeğin canlı doğduğunu belirtti.

Tutuklanan Hanım C. hakkında “yenidoğan çocuğu kasten öldürmek” suçundan dava açıldı.

SANIK: “ÇOCUĞUM ÖLÜ DOĞDU”

Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında Hanım C., bebeğinin ölü doğduğunu savundu.

Sanık, “Çocuğum ölü doğdu. Canlı doğsaydı bakardım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tutuklu olduğum için özel çocuğum ve diğer çocuklarım mağdur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Sanık avukatı İlhan Ayrancı da müvekkilinin hastanede ve poliste bebeğin ölü doğduğunu söylediğini, canlı doğduğuna ilişkin herhangi bir delil bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

Savcı ise toplanan deliller doğrultusunda açıkladığı mütalaasında Hanım C.’nin “çocuğu ve alt soyu nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.