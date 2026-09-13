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'Bebek para karşılığı satıldı' iddiası: Baba ve 4 kişi gözaltına alındı

'Bebek para karşılığı satıldı' iddiası: Baba ve 4 kişi gözaltına alındı

13.09.2026 13:19:00
Güncellenme:
DHA
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'Bebek para karşılığı satıldı' iddiası: Baba ve 4 kişi gözaltına alındı

Sivas’ın Divriği ilçesinde dünden bu yana aranan 11 aylık kayıp bebeğin annesi E.B., bebeği babası Y.B.'nin sattığını iddia etti. Bunun üzerine Y.B. ve olayla ilişkili olduğu düşünülen dört kişi gözaltına alındı.
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Sivas’ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., geçtiğimiz gün jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra’nın kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı.

Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçırmış olabileceğini ileri sürdü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E. B. (27) bebeği para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Annenin itiraf üzerine Divriği Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatarak baba Y.B, olayla ilişkisi olduğu düşünülen K.D., Ö.B., R.B., M.R.B. gözaltına alındı.

Anne E.B’nin ifadesinde, olay günü akşam saatlerinde beyaz renkli bir aracın geldiğini araçtan inen iki kişiden birinin bebeği aldığını, bebeğin eşi tarafından verildiğini ileri sürdü. E.B. ayrıca olayın K.D., Ö.B., R.B., M.R.B tarafından kurgulandığını iddia etti.

KAYIP BEBEK ARANIYOR

Annenin iddiasının doğruluğu ve bebeğin öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma sürdürülüyor.

Kayıp bebeğin arama çalışmaları sürüyor.

 

İlgili Konular: #bebek #Divriği

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