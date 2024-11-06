Bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bebek pudrasına karıştırılmış 250 kilo metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 ilde gerçekleştirilen 'Narkoçelik-46' operasyonları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan takip ve çalışmalar sonucunda, ilçe merkezinde bir TIR durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, TIR'ın dorsesinde bebek pudrasının içerisine karıştırılmış çuvallarda 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü M.E. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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