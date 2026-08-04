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Behzat Ç.'nin 'Savcı Esra'sı Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı: 'Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi'

Behzat Ç.'nin 'Savcı Esra'sı Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı: 'Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi'

4.08.2026 12:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Behzat Ç.'nin 'Savcı Esra'sı Canan Ergüder'den Erdal Beşikçioğlu’na destek mesajı: 'Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi'

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanmasının ardından “Behzat Ç.” dizisindeki rol arkadaşı Canan Ergüder’den destek mesajı geldi. Birlikte oynamaları gereken sahneyi tek başına çektiğini belirten Ergüder, “Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi” dedi.
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Etimesgut Belediye Başkanı ve oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanmasının ardından, “Behzat Ç.” dizisinde “Savcı Esra” karakterini canlandıran Canan Ergüder sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ergüder, Beşikçioğlu ile birlikte yer almaları gereken bir sahneyi tek başına çektiğini belirterek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

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“BERABER OYNAMAMIZ GEREKEN SAHNEYİ TEK BAŞIMA OYNADIM”

Canan Ergüder, son günlerde “gerçeklik” temasının sürekli karşısına çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Son birkaç gündür ‘gerçeklik’ teması karşıma çıkıyor. Her yerde... Beraber oynamamız gereken bir sahneyi tek başıma oynamak zorunda kaldım. O sahne de gerçekliği sorguluyordu.”

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"SENARYO GERÇEK OLDU, GERÇEK DE SENARYO GİBİ..."

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Ergüder mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç gündür 'gerçeklik' teması karşıma çıkıyor. Her yerde... Beraber oynamamız gereken bir sahneyi tek başıma oynamak zorunda kaldım. O sahne de gerçekliği sorguluyordu. Merak etme, oradaydın ama... Esra Behzat oldu, Behzat Esra. Çok garipti. Gerçeklikten uzak, bir o kadar da yakın. Hissettiklerimi tam olarak yazamıyorum, yansıtamıyorum. Senaryo gerçek oldu, gerçek de senaryo gibi... Çok üzgünüm. Canım Elvin Beşikçioğlu, Derin Beşikçioğlu, Ömer ve Erdal, size bu zorlu yol için metanet diliyorum."

 

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