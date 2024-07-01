Bekçiyi kurtarmaya çalışırken cinayet işledi: 5 yıl hapis cezası aldı

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:30

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:35

Karayolları'na ait şantiyede 23 Ekim 2023'te bekçi M.B. ile S.A. ve oğlu B.A. birlikte oturdukları sırada iddiaya göre; Ümit Yıldırım, izinsiz olarak şantiyeye girip yüksek sesle konuşmaya başladı.

Bekçi M.B., Yıldırım'ı uyarmak isterken aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında ikisi birlikte yere düştü. M.B.'nin Yıldırım'ın altında olduğunu gören S.A.'nın oğlu B.A., bekçinin yardımına gitti.

Bekçiyi kurtarmaya çalışan B.A., bıçakla Ümit Yıldırım'ın göğüs bölgesinden vurdu. Yaralanan Yıldırım, önce kaçtı, ardından geri dönerek, "Ambulans çağırın" diyerek yardım istedi. Çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Yıldırım, kurtarılamadı. Olaydan sonra yakalanıp, tutuklanan B.A. hakkında Adana 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan açılan dava karara çıktı. Karar duruşmasına tutuklu B.A. ile taraf avukatları katıldı.

'ŞAHSI UZAKLAŞTIRMAK İÇİN BACAĞINA SALLADIM'

Olay günü babasının çalıştığı Karayolları şantiyesine gittiğini belirten B.A., gece saat 02.00'de tanımadığı Ümit Yıldırım'ın şantiyeye girdiğini belirterek cinayet anını şöyle anlattı:

"Kendinde değildi, alkollü olduğunu düşünüyorum. Şantiyeye girer girmez bağırmaya başladı. Şantiyenin bekçisi M.B. ağabey uyarmak için yanına gitti. Aralarında kavga çıktı. Ben ve babam da ayırmak için yanlarına gittik. Bu şahıs, birden M.B. ağabeyin boğazını tuttu ve yere yatırdı. Boğazını sıkmaya çalıştı. M.B.'ye bir şey olacak diye endişelendim. Bu sırada masanın üzerinde bulunan bıçağı aldım. Şahsı M.B.'den uzaklaştırmak için bacağına salladım.

Şahıs hareket halinde olduğu için bıçak kalbinin alt tarafına denk geldi. Başka bıçaklamadım. Kesinlikle öldürme amacım yoktu. Yaralanınca ambulans çağırmamızı istedi. Babam ambulans çağırdı, ben de bezlerle tampon yaptım. Kesinlikle öldürme kastıyla hareket etmedim. Benim amacım, M.B. ağabeyi şahsın altından kurtarmaktı. Takdir mahkemenin."

Mahkeme heyeti, sanık B.A.'yı 'Kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Daha sonra cezasını, öldürme eylemini haksız tahrik altında işlemiş olması, yaşının küçüklüğü ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 yıl 5 ay hapse indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.