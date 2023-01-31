Beklenmedik kaza: Lastiği patlayan TIR'ın fırlattığı taş belediye işçisini yaraladı
Denizli’nin Çal ilçesinde seyir halindeki TIR'ın lastiği patladı. Lastiğinin patlaması sonucu oluşan basıncın fırlattığı taş, çöp toplayan belediye işçisini yaraladı.
Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen Oğuzhan G. yönetimindeki TIR'ın lastiği patladı.
Patlayan lastiğin neden olduğu yüksek basınç, yolda bulunan mıcırları büyük bir hızla çevreye savurdu.
Savrulan mıcırlar o esnada çöp toplayan Çal Belediyesi'nde görev yapan Süleyman Yılmaz’a isabet eti.
Şiddetli şekilde isabet eden taş nedeniyle yere düşen talihsiz işçi, yere düşerek yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Süleyman Yılmaz, ambulansla Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Yılmaz’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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