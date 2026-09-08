Bektaşi Dedebabası Haydar Ercan’dan açıklama: ‘Bektaşilik bir devlet, siyasi hareket veya milli-siyasi proje değildir’

Bektaşiliğinin önde gelen isimleri 4 Eylül’de 'Tarihten Günümüze Anadolu ve Balkanlarda Bektaşilik Forumu'nda bir araya geldi. Beştaşilerin Dedebabası Haydar Ercan’ın açıklaması forumda okunurken açıklamada Arnavutluk’ta kurulacağı belirtilen ‘Bektaşi Devleti’yle ilgili eleştiriler yer aldı.

“Bektaşiliğin siyasi bir proje veya devlet olmadığı” vurgulanan metinde; kurulacağı belirtilen devlette “Baba Mondi” olarak bilinen Edmond Brahimaj’ın kendisini küresel lider ilan etmesinin Bektaşi inancına ve hukukuna göre geçersiz olduğu ifade edildi.

Dedebaba Haydar Ercan

İNANCIMIZA AYKIRI

Dedebaba Haydar Ercan’ın açıklamasını Halife Baba Gürkan Özen okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bektaşilik bir devlet, siyasi hareket veya milli-siyasi proje değildir. Bektaşilik, Kur’an-ı Kerim’i kutsal kitap, Hazret-i Muhammed’i mürşit, Hazret-i Ali’yi rehber kabul eden, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin felsefesiyle yoğrulmuş, kökleri İslam tasavvufunda bulunan bir irfan yoludur. Bir inanç yolunun manevi otoritesi, siyasi egemenlik ilanı, toprak tahsisi veya pasaport basılması suretiyle var edilemez ve değiştirilemez.”

HACIBEKTAŞ ANIMSATMASI

Bektaşi yolunun tarihi ve manevi merkezinin Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin meftun bulunduğu ‘Pir Evi’, yani Hacı Bektaş Veli Dergâhı olduğu anımsatılan açıklamada şöyle denildi:

“Bu merkez ve makam, dünyevi siyasi kararlarla başka bir coğrafyaya taşınamaz. Arnavutluk’ta veya dünyanın herhangi bir yerinde bu kuralı yok sayan oluşumlar Bektaşi hukuku açısından bütünüyle hükümsüzdür. Hal böyleyken, Arnavutluk’ta ‘Baba Mondi’ olarak bilinen Edmond Brahimaj’ın kendisini küresel lider ilan etmesi, kendisine Halifebabalık icazeti dahi verilmemiş olması sebebiyle inancımızın hiyerarşik yapısına aykırıdır ve erkanımıza göre yok hükmündedir. Bu nedenle söz konusu siyasi yapının, Bektaşiliğin tamamını temsil ettiği iddiasını kesinlikle reddediyoruz.”