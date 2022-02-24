Belarus: İstanbul seferleri iptal edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta başında tanıdığı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ne destek olarak asker gönderme kararı sonrasında Belarus'tan bir açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 10:17
Belarus: İstanbul seferleri iptal edildi
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Rusya ile ortak askeri tatbikat düzenleyerek uluslararası kamuoyunda tepki çeken Belarus’tan yeni bir açıklama geldi.

Belarus’un başkenti Minsk’in havalimanından güney yönlerdeki tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Minsk Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün Ulusal Havalimanı’ndan İstanbul, Tel Aviv ve Soçi seferleri iptal edildi” ifadesine yer verildi.


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