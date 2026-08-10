Belediye başkanı iskeleden düştü, vücudunda kırıklar oluştu

Tunca Belediye Başkanı Ramazan Topçu, arı kovanlarının bakımını yaparken iskeleden düşerek yaralandı.

Olay, önceki gün Topçu’nun kendisine ait arı kovanlarının bulunduğu alanda meydana geldi. Kovanların bakımı için iskeleye çıkan Topçu, dengesini kaybederek düştü.

DİRSEK VE PARMAKLARINDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yaralanan Ramazan Topçu, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde Topçu’nun dirsek ve parmaklarında kırık olduğu belirlendi.

AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer de hastanede Topçu’yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.