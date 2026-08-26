Belediye başkanlarına verilen ‘memuriyetten men’ kararında dikkat çeken ayrıntı: 'Ceza bittikten sonra başlayacak'

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen Aziz İhsan Aktaş Davası’nda 24 Ağustos’ta karar çıktı. Mahkeme, 6’sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 200 sanık hakkında oy birliğiyle hüküm kurdu.

Hakkında 280 yıla kadar hapis cezası talep edilen Aziz İhsan Aktaş’ın “örgüt kurma” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarından beraatına, “rüşvet” suçlamasından ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Aktaş’a yalnızca “ihaleye fesat karıştırma” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilirken, 2 yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına hükmedildi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA HAPİS VE MEMURİYETTEN MEN

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet alma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından toplam 21 yıl 23 ay 37 gün hapis cezası verildi. Akpolat, “örgüt üyeliği” ve “özel belgede sahtecilik” suçlamalarından beraat etti. Akpolat’ın 8 yıl 10 ay 45 gün süreyle memuriyetten yasaklanmasına ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’e “rüşvet alma” suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 4 yıl 2 ay memuriyetten yasaklama cezası verilirken, tutukluluğunun devamına hükmedildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a 6 yıl 3 ay hapis ve 3 yıl 1 ay 15 gün; Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya 6 yıl 8 ay hapis ve 3 yıl 4 ay; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a ise 5 yıl 10 ay hapis ve 2 yıl 11 ay memuriyetten yasaklama kararı verildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere “rüşvet alma” suçundan beraat ederken, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma” suçundan verilen 8 aylık hapis cezasına ilişkin hükmün açıklanması geri bırakıldı.

“KARAR KESİNLEŞMEDEN SİYASİ YASAK BAŞLAMAZ”

Ceza hukukçusu Doç. Dr. Erkan Sarıtaş, belediye başkanları hakkında verilen kararları Cumhuriyet’e değerlendirdi. TCK’nin 53. maddesine işaret eden Sarıtaş, hapis cezalarının kesinleşmesi halinde belediye başkanlığı ile seçme ve seçilme haklarına ilişkin yoksunluğun başlayacağını belirtti.

Sarıtaş, “Karar kesinleşmeden siyasi yasak başlamayacaktır. Karar kesinleştikten sonra cezanın infazına başlanmasa bile siyasi yasak kendiliğinden işlemeye başlayacak ve ceza tamamen infaz edilene kadar devam edecektir” dedi.

Belediye başkanının koşullu salıverme veya denetimli serbestlikle cezaevinden daha erken çıkmasının bu süreyi sona erdirmeyeceğini belirten Sarıtaş, 6 yıl hapis cezası alan bir kişinin bir yıl sonra tahliye edilmesi halinde dahi söz konusu hak yoksunluğunun 6 yıllık sürenin tamamlanmasına kadar devam edeceğini söyledi.

“MEMURİYETTEN MEN CEZADAN SONRA BAŞLAYACAK”

Mahkemenin bazı belediye başkanları hakkında ayrıca verdiği memuriyetten men kararının farklı bir güvenlik tedbiri olduğunu belirten Sarıtaş, bu yaptırımın hapis cezasının tamamen infaz edilmesinin ardından uygulanacağını kaydetti.

TCK 53/5 kapsamında verilen bu tedbirin, kararda hapis cezalarının yarısı kadar belirlendiğine dikkat çeken Sarıtaş, “Belediye başkanları, haklarında verilen hapis cezası tamamen infaz edildikten sonra mahkûmiyet kararında belirtilen süre boyunca belediye başkanlığı görevini yürütmekten ve seçme ve seçilme hakkından yoksun kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Sarıtaş, bunun fiilen belediye başkanlarının hapis cezasının infazına başlanmasından itibaren, verilen cezanın bir buçuk katı kadar süre boyunca yeniden belediye başkanı seçilememeleri anlamına geldiğini belirtti.

“AHMET ÖZER İÇİN HAGB ENGEL OLUŞTURMUYOR"

Ahmet Özer hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararını da değerlendiren Sarıtaş, HAGB’nin kurulan hükmün sanık hakkında hukuki sonuç doğurmaması anlamına geldiğini belirtti.

Sarıtaş, Özer’in beş yıllık denetim süresinde kasıtlı bir suç işlememesi halinde hakkında düşme kararı verileceğini ifade ederek, “Bunun anlamı; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın Prof. Dr. Ahmet Özer’in göreve dönmesine veya yeniden seçilmesine herhangi bir suretle bir engel teşkil etmemesidir” dedi.