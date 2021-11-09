Belediye otobüsü, elektrik direğine çarptı: 17 yaralı
Konya'da başka bir araca çarpmamak sürücüsünün manevra yaptığı belediye otobüsü, elektrik hattı direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Emrah Eksik, karşı yönden gelen araca çarpmamak için yönetimindeki 42 DLG 13 plakalı otobüsün direksiyonunu kırdı.
Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski şampiyon, hayatını kaybetti!
- Konya'da korkutan deprem!
- Zelyut'tan 'kripto para' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Akşener'den ilk Lütfü Türkkan açıklaması
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- Yüz yüze eğitim, elektrik faturaları, Türkkan...
- Mansur Yavaş'tan Belediye Meclisi'nde sert konuşma
- Örgüt evinden Erdoğan'ın yanı başına uzanan yol