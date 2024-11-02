Belediye otobüsü kamyonetle çarpıştı: 1 yolcu yaralandı

Bursa’da belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Otobüste bulunan yaşlı kadın yaralanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Belediye otobüsü kamyonetle çarpıştı: 1 yolcu yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 16:55

Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi üzerinde, seyir halindeki belediye otobüsü ara yoldan önüne aniden çıkan lüks kamyonete çarptı.

Kazanın etkisiyle otobüsteki yolcular savrulurken, aralarında bulunan yaşlı bir kadın ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.


Etiketler: #Bursa #otobüs

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