Belediye otobüsü kamyonetle çarpıştı: 1 yolcu yaralandı
Bursa’da belediye otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Otobüste bulunan yaşlı kadın yaralanırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi üzerinde, seyir halindeki belediye otobüsü ara yoldan önüne aniden çıkan lüks kamyonete çarptı.
Kazanın etkisiyle otobüsteki yolcular savrulurken, aralarında bulunan yaşlı bir kadın ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu
- Mitinge neden katılmadığını açıkladı
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?